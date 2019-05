publié le 28/05/2019 à 20:14

Le tribunal de Nanterre a tranché : il s'est déclaré compétent pour juger l'affaire de l'héritage du chanteur Johnny Hallyday. Une affaire qui divise sa famille et ses héritiers en deux clans biens distincts : Laura et David, ses premiers enfants d'un côté et sa veuve Laeticia avec ses deux dernières filles d'un autre.



Cette décision du tribunal est une victoire pour le clan de Laura et David. Elle signifie que la juridiction française estime que le domicile réel de Johnny Hallyday était bien en France, et non aux États-Unis. un jugement qui a été un choc pour Laura Smet manifestement éprouvée par ces derniers mois de bataille judiciaire.

"Ma cliente Laura Smet - je viens de l'avoir au téléphone, elle est en larmes, a déclaré son avocat Me Emmanuel Ravanas au micro de RTL. Elle est extrêmement émue par cette décision. C'est un combat qu'elle mène et que j'ai l'honneur de mener pour elle avec mes confrères depuis plus d'une année dans des circonstances extrêmement difficiles. Vous savez qu'elle n'a pas un lieu aujourd'hui pour faire son deuil. Elle n'a pas un objet pour faire son deuil. C'est extrêmement difficile".

Une bataille mais pas la guerre

Les juges n'ont donc pas reconnu les arguments présentés par sa veuve Laeticia selon lesquels son mari était installé à Los Angeles, où il avait ses affaires et disposait d'une carte de résidant permanent. Concrètement, cela signifie que c'est bien la justice française qui va trancher la question de la succession de Johnny. L'artiste disposait d'une adresse connue sur le sol français, où il était inscrit sur les listes électorales et où il est également enterré.



Ce n'est cependant pas la fin pour la famille Hallyday, ce jugement n'est que le début d'une longue procédure. Les avocats de Laeticia Hallyday ont immédiatement annoncé qu'ils comptaient interjeter appel, ce qui va retarder le traitement du litige d'au moins un ou deux ans. "Je ne vous cache pas ma stupéfaction et ma consternation au vu de cette décision, je constate que des éléments factuels incontestables ont été écartés au profit des arguments fallacieux développés par la partie adverse", a déclaré Me Ardavan Amir-Aslani, conseil de Laeticia. Le mot défaite n'existe pas, ni dans mon langage ni dans le langage de ma cliente. C'est une bataille de perdue, mais la guerre est loin d'être terminée".



Ensuite, il y aura l'examen de l'héritage qui durera plusieurs années, sauf arrangement entre les parties. Les avocats de David et Laura laissent la porte ouverte aux tractations.