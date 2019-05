publié le 28/05/2019 à 13:16

General Electric a annoncé ce mardi 26 mai un plan social portant sur la suppression de 1.050 emplois dont 800 dans la branche turbines à gaz et 250 au sein des "services supports", sur des sites du Territoire de Belfort, ont annoncé des élus locaux dans un communiqué.



"C'est plus de la moitié des salariés de l'activité gaz (...) qui vont perdre leur emploi avec cette annonce", soulignent les élus parmi lesquels figurent le maire Les Républicains (LR) de Belfort Damien Meslot.

Un scénario redouté par les syndicats et les élus locaux qui annonçaient ce plan social depuis plusieurs semaines. Un quart des effectifs du territoire de Belfort est donc supprimé et les syndicats avertissent qu'il y a aura également du chômage chez les sous-traitants.

Le sénateur LR de Belfort, Cédric Perrin, a également réagi sur ce plan social, qu'il regrette : "On a tous des amis ou de la famille qui travaillent et depuis quelques semaines maintenant, ils sont tous très inquiets. C'est une catastrophe pour Belfort et le site industriel".