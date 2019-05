publié le 29/05/2019 à 05:30

13.000 repas seraient gaspillés chaque jour dans les entreprises de La Défense ! C'est ce qui ressort d'un audit de l'association "La Défense des aliments". L'ONG a enquêté dans les cantines de cinq entreprises volontaires : Allianz, Arpège, Eurest, Mazars et Suez. Chaque personne gaspille 104 grammes de nourriture en moyenne. RTL est allé à la rencontre des salariés de ce quartier d'affaires et ils le reconnaissent, il y a du gâchis et beaucoup de gaspillage alimentaire dans les cantines des entreprises.



"C'est évident les gens ont les yeux plus gros que le ventre et forcément il y a un peu de gaspillage", confesse un salarié. "De manière générale, on voit souvent des plateaux à moitié remplis qui sont nettoyés", précise un autre. En cause bien souvent, les trop grandes quantités servies et la qualité pas toujours au rendez-vous.

Entre 6 et 9 tonnes d'aliments sont gaspillés chaque jour

Selon l'audit, entre six et neuf tonnes d'aliments sont gaspillés chaque jour dans le quartier d'affaires de La Défense. Pour le détail, on apprend que le pain est le produit le plus souvent jeté à la poubelle.

À écouter également dans ce journal :

Attaque de Lyon - Déjà plus de deux jours de garde à vue pour le suspect de l'attaque au colis piégé Lyon. Cet étudiant algérien coopère peu avec les enquêteurs. Il aurait été filmé en train de déposer le colis piégé en centre ville vendredi 24 mai. Bilan : 13 blessés.



Héritage de Johnny Hallyday - Bataille d'avocats hier soir sur RTL autour de l'héritage de Johnny Hallyday. Le tribunal de Nanterre s'est estimé compétent, ce mardi 28 mai, pour juger l'affaire de l'héritage du chanteur. Une victoire pour Laura Smet et David Hallyday, les enfants aînés du chanteur. "On va répéter les même faits en appel", précise Maître Amir Aslani, qui défend Laeticia Hallyday, dont la cliente a perdu une manche. "Nous sommes prêts à un accord raisonnable", précise lui Maître Temime, avocat de la fille de Laura Smet.



Football - C'est officiel. André Villas Boas est le nouvel entraîneur de l'OM. Il succède à Rudi Garcia, le coach portugais passé par Porto, Chelsea, Tottenham et Saint-Pétersbourg. Il aurait signé pour deux ans. Marseille, cinquième de Ligue 1 cette saison, ne jouera pas la Coupe d'Europe à la rentrée.