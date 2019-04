publié le 11/04/2019 à 06:55

Celle qui jouait tante Becky dans la série américaine La fête à la maison risque la prison. Elle est accusée d'avoir dépensé plus d'un demi-million de dollars pour faire admettre ses deux filles à l'université. Et pour cette triche, elle risque jusqu'à 40 ans de prison. Une peine considérable car les procureurs ont rajouté une inculpation pour blanchiment d'argent, une pression pour qu'elle négocie et accepte de plaider coupable en échange d'une peine de prison réduite à quelques années.



L'autre actrice également impliquée dans cette affaire, Felicity Huffman, qui joue Lynette Scavo dans la série Desperate Housewives, plaide de son côté coupable et reconnaît avoir payé 15.000 dollars. Elle s'est excusée publiquement auprès des étudiants qui ont été privés de place.

C'est exactement ce qu'attendent les magistrats qui devraient la condamner à une peine réduite, quelques mois de prison, et c'est le seul moyen de sauver sa réputation : se racheter, tant cette affaire écœure les Américains qui y voient le symbole des inégalités qui se creusent.

À écouter également dans ce journal

Brexit - Le Royaume-Uni et l'Union européenne se sont mis d'accord, cette nuit, sur un report du Brexit. Les britanniques disposeront de 6 mois supplémentaires, jusqu'au 31 octobre. Theresa May, elle, admet que les choses ont déjà trop duré.



Antidopage - La marathonienne Clémence Calvin est toujours menacée d'une longue suspension. Après avoir disparu tout un week-end, elle assure avoir été violentée par 3 hommes qui lui auraient dissimulé le fait qu'ils travaillaient pour l'Agence française de lutte contre le dopage.



Retraites - Pour la 2e fois depuis le début de l'année, les retraités manifestent dans toute la France pour la baisse de leur pouvoir d'achat. Une étude sur le budget des grands-parents a été publiée : en moyenne, ils dépensent 1.650 euros par an pour venir en aide à leur famille.