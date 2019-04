publié le 09/04/2019 à 12:27

Elle veut éviter un procès retentissant. L'actrice américaine Felicity Huffman a annoncé mardi 9 avril qu'elle allait plaider coupable dans une affaire de corruption universitaire. Elle est accusée d'avoir triché et payé des pots-de-vin pour faire entrer sa fille dans une grande université des États-Unis.



"J'ai honte de la douleur que j'ai causée à ma fille [qui n'était pas au courant], ma famille, mes amis, mes collègues et au monde éducatif", a dit la comédienne. "Je veux m'excuser auprès d'eux et, tout particulièrement, auprès des étudiants qui travaillent dur tous les jours pour entrer à l'université, et de leurs parents qui font d'immenses sacrifices pour les soutenir, avec honnêteté", a-t-elle ajouté.

Ce scandale va au-delà de l'actrice : 800 familles pourraient être concernées, et 33 parents ont déjà été inculpés pour ces mêmes faits. Parmi eux, seuls 13 ont accepté de plaider coupable. L'autre vedette de l'affaire, Lori Loughlin de "La fête à la maison", n'en fait pas partie.

Un système bien rôdé

Un système bien rôdé était en place, régi par l'ancien patron d'une société spécialisée dans la préparation aux examens, William Singer. De la triche aux examens jusqu'à la corruption d'entraîneurs sportifs universitaires, qui plaidaient pour l'entrée des candidats dont on leur soumettait le nom : tout était contrôlé.



Au total, cette organisation criminelle aurait reçu 25 millions de dollars de parents désireux de voir leurs enfants admis dans des universités prestigieuses telles que Yale, Georgetown, Stanford, l'université de Californie du Sud (USC), l'université du Texas, UCLA et l'université de Wake Forest.



Comme tous ceux qui ont plaidé coupable, Felicity Huffman devra passer devant un juge fédéral de Boston à une date ultérieure, qui n'a pas encore été précisée. Elle a déjà comparu devant un tribunal fédéral de Boston mercredi3 avril. Plaidant coupable des chefs "d'association de malfaiteurs en vue de transférer des fonds dans un but frauduleux", elle encourt 20 ans de prison et d'une amende de 250.000 dollars. Mais cette procédure doit lui permettre de bénéficier d'une peine réduite, et d'éviter un procès.



L'actrice aurait versé 15.000 dollars à la fondation de William Singer pour que les résultats d'examen de sa fille aînée soient falsifiés. "J'accepte pleinement ma culpabilité et la responsabilité de mes actions, avec regret et honte de ce que j'ai fait", a affirmé l'actrice.