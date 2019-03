publié le 13/03/2019 à 07:32

Une cinquantaine de personnes ont été inculpées ces dernières heures, dont des PDG et des célébrités. Elles sont accusées d'avoir triché et payé des pots-de-vin pour faire admettre leurs enfants dans certaines des meilleures universités des États-Unis et du monde : Stanford, Yale, et d'autres.



Déjà 33 parents inculpés, mais 800 familles pourraient être concernées. Et parmi ces parents, deux actrices célèbres pour leurs rôles à la télé : Felicity Huffman, qui jouait dans "Desperate Housewives" et qui a été nommée aux Oscars il y a quelques années, et Lori Loughlin, de la série "La Fête à la Maison".

Felicity Huffman a été arrêtée chez elle, à Los Angeles, dans la matinée du mardi 12 mars et n'a été relâchée qu'après le paiement d'une caution de 250.000 dollars. Selon le ministère de la Justice, c'est le plus grand scandale de fraudes de ce type. 200 agents ont travaillé sur l'enquête, ils disposent d'écoutes, le dossier est solide.

Comment fonctionnait cette fraude ?

Un homme est passé aux aveux. Depuis 2011, il a récolté 25 millions de dollars en dirigeant une prépa privée, pour des candidats pas très brillants, mais dont les familles étaient prêtes à payer des sommes folles pour contourner les procédures d’entrée extrêmement sélectives. Théoriquement, il faut obtenir des résultats excellents aux tests d'admission, ou alors être sélectionné par l'une des équipes sportives de l'université. Mais cette prépa privée proposait deux types de fraude.





D'une part, sur le test écrit : pour quelques dizaines de milliers de dollars, des examinateurs ferment les yeux pour laisser quelqu'un d'autre souffler les réponses au candidat, corriger les fautes, ou passer directement l'examen.



L'autre fraude concernait le recrutement par les équipes sportives : la prépa faisait croire que l'élève était un remarquable athlète... alors que certains n'avaient jamais fait de compétition.



1,2 million de dollars pour entrer à Yale

Des parents ont par exemple versé 1,2 million de dollars pour faire entrer leur fille à Yale. La classe prépa a créé un faux dossier sur de faux exploits sportifs, de faux trophées, de fausses photos mises en scène sur des terrains. Ils ont ensuite dû verser 400.000 dollars à l'entraîneur chargé de vérifier les performances de la candidate. Il y avait aussi des clichés trafiqués postés sur Internet, le visage du candidat collé sur de vrais photos de compétiteurs.





Ce scandale, c'est une parabole de l'Amérique, où les inégalités sont abyssales et se creusent. L'Amérique repose sur un système où l'argent est roi et où les classes moyennes ont l'impression que le système est truqué. Les victimes de cette fraude, ce sont les candidats brillants et honnêtes, sans parents riches, à qui on a volé des places et un avenir.