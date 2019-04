publié le 10/04/2019 à 16:17

Comme prévu, Clémence Calvin est bien rentrée en France avant de prendre la parole, mercredi 10 avril en milieu d'après-midi à Paris. "Le marathon de Paris, si je dois le courir, je le courrais parce que je suis fière et forte. Je n'ai aucun doute sur moi. Je suis quelqu'un d'intègre", a assuré la marathonienne française de 28 ans, en pleurs.



Disparue depuis le mercredi 27 mars à Marrakech, Clémence Calvin a-t-elle voulu se soustraire à un contrôle antidopage ? Oui, selon l'Agence française de luttre contre le dopage (AFLD), qui lui a notifié sa suspension à titre provisoire, a annoncé son avocat.

La vice-championne d'Europe du marathon s'est vue "notifier deux manquements : un manquement à une obligation de géolocalisation, un 'no show', le 27 mars après 20h. Deuxièmement, elle s'est vue notifier par l'AFLD une suspension à titre provisoire, dans le cadre d'une procédure disciplinaire qui est motivée par une soustraction, j'ouvre les guillemets, à un prélèvement d'échantillon", a expliqué Me Arnaud Péricard.

Son compagnon et entraîneur également suspendu

Cette notification a été adressée mercredi matin, au retour de Clémence Calvin à Paris, où elle était géolocalisée. Son compagnon et entraîneur Samir Dahmani a également été suspendu provisoirement par l'AFLD, le temps de l'enquête, pour "obstruction à un contrôle antidopage", a précisé Me Péricard. Celui-ci va dans "les heures qui viennent engager un certain nombre de procédures, notamment de recours, qu'ils soient administratifs ou judiciaire, afin de faire lever cette suspension provisoire", a-t-il précisé.



Clémence Calvin figurait sur les listes de départ du marathon de Paris, qui doit se dérouler dimanche 14 avril. Elle espérait y réaliser les minima pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. La suspension provisoire à titre conservatoire ne permet pas une participation, a ajouté Me Péricard, précisant qu'un recours est possible devant le Conseil d'État.