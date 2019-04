publié le 10/04/2019 à 18:42

Le mystère s'épaissit dans l'affaire Clémence Calvin. La vice-championne d'Europe du marathon avait disparu depuis près de deux semaines au Maroc, alors qu'elle devait faire l'objet d'un contrôle anti-dopage. Elle est réapparue mercredi 10 avril, en France, pour s'expliquer. Mais entre l'athlète et l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), c'est parole contre parole.



Le mercredi 27 mars dernier, alors qu'elle se promenait dans les rues de Marrakech avec son fils, la Française de 28 ans affirme avoir été interpellée par trois personnes qui se sont présentées comme étant de la police française, et que l’une d'entre elle l’a saisie par le bras. Elle aurait alors lâché son fils, qui serait alors tombé. Pour Mathieu Teoran, secrétaire général de l’AFLD, il s'agit d'allégations graves.

"L'allégation selon laquelle nos agents auraient usé de violences à l'égard d'une sportive et de son enfant est entièrement dénué de fondement, assure-t-il. Deuxièmement, nos agents n'auraient pas précisé qu'ils étaient missionnés par l'AFLD pour contrôler la sportive concernée et auraient approché la sportive sur des fondements fallacieux. L'Agence entend donner toutes les suites, y compris judiciaires, que ces allégations réclament".

L’ALFD a envoyé mercredi 10 avril au matin deux notifications à Clémence Calvin, l’une pour un "no show" (absence lors d'un contrôle), l’autre pour s’être soustraite à un contrôle antidopage.



La marathonienne qui a été contrôlée à 24 reprises depuis janvier 2018 est hors d'elle. "J'ai toujours été droite et honnête, j'ai toujours répondu présente aux contrôles, j'ai toujours collaboré quand il le fallait. Je n'ai aucun doute sur moi, sur mon intégrité

on cherche à m'écraser, et ça je n'accepte pas".



Suspendue provisoirement à titre conservatoire par l'AFLD, Clémence Calvin ne peut pour le moment pas s'aligner sur le marathon de Paris, dimanche 14 avril. Elle y visait une qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.