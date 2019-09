publié le 20/09/2019 à 12:54

Panique chez les fans des 12 Coups de midi. L'émission présentée par Jean-Luc Reichmann et portée par Paul est déprogrammée de TF1 à partir de ce vendredi 20 septembre 2019.

Une déprogrammation inédite dans l'histoire des 12 Coups de midi, diffusée quotidiennement sur TF1. L'émission ne sera pas non plus diffusée samedi 21 septembre 2019 et dimanche 22 septembre 2019 en raison de la diffusion des matches de la Coupe du monde de rugby à 11h35. TF1 a en effet acquis les droits de diffusion de la compétition.

Elle démarre ce vendredi à 11h35 avec la cérémonie d'ouverture et le match Japon-Russie et se poursuit samedi à 9h15 avec France-Argentine, puis la Nouvelle-Zélande affrontera l'Afrique du Sud à 11h35 (d'où la déprogrammation des 12 Coups de midi). Dimanche à 12h05, c'est le match Angleterre-Tonga qui décale la diffusion de l'émission. Les fans de "WikiPaul" et des 12 Coups de midi retrouveront leur émission dès le lundi 23 septembre 2019 à la même heure que d'habitude.