"12 coups de midi" : Paul corrige une candidate qui parlait de "sa maladie"

publié le 29/05/2019 à 11:58

C'est une maladresse sans doute vite pardonnée mais Paul, le champion actuel des 12 coups de midi, ne veut pas qu'on parle de sa "maladie". Atteint par le syndrome d'Asperger, Paul a recadré une candidate du jeu, mardi 28 mai 2019, en expliquant qu'il préférait le terme de "handicap" à celui de "maladie".



"Continue comme ça, c'est formidable quand la culture prend le pas sur la maladie", a-t-elle maladroitement lancé en guise d'encouragement. Paul, désormais à la tête d'une cagnotte de plus de 120.000 euros, a alors rétorqué : "Je préfère handicap plutôt que maladie, mais merci beaucoup". Une clarification douce et amicale entre les deux joueurs.

Diagnostiqué à l'âge de 16 ans, Paul est un étudiant possédant une incroyable culture générale et un grand sens de la stratégie. Outre sa longévité dans Les 12 coups de midi, Paul s'est fait remarquer en détectant quelques imprécisions dans les questions posées par Jean-Luc Reichmann : la première sur la fin de vie de Guillaume Apollinaire et l'autre sur les portraits d'Henri II et Henri III. Rien d'étonnant pour ce passionné d'Histoire.