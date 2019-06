publié le 12/06/2019 à 13:29

Quelques jours après la surprise de l'animateur pour son anniversaire, Paul et Jean-Luc Reichmann sont de plus en plus complices. Lundi 10 juin 2019, le présentateur a demandé au candidat, qui a dernièrement soufflé ses 20 bougies, de lui parler de ce qui était pour lui l'"amour idéal".



Après un quart d'heure d'émission, Jean-Luc Reichmann pose la question fatidique : "Paul, si on parlait d'amour, alors l'amour idéal pour vous ?" Ce à quoi le jeune homme répond : "Quelqu'un avec qui je pourrais discuter de sujets divers et qui ne dirait pas 'De quoi tu parles ?' parce qu'on ne fait que me dire ça."

Diagnostiqué du syndrome d'Asperger à 16 ans, celui que l'on surnomme "Wiki-Paul" à cause de ses connaissances et de ses réponses aussi précises que l’encyclopédie en ligne, a atteint une cagnotte de plus de 205.000 euros. Paul s'est notamment fait connaître du grand public grâce à son "radar" affûté sur l'Histoire : le présentateur avait donné la mauvaise date de mort du poète Guillaume Apollinaire, rectifiée très rapidement par le jeune passionné.