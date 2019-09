publié le 19/09/2019 à 12:28

Une paire inédite, et un jeune. Le sélectionneur du XV de France a officialisé la titularisation ce jeudi 19 septembre, de Virimi Vakatawa et de Gaël Fickou au centre, en l'absence de Wesley Fofana. Romain Ntamack, âgé de 20 ans, sera à l'ouverture à la place de Camille Lopez. Ils seront tous les trois sur le terrain pour lancer la Coupe du Monde samedi contre l'Argentine à Tokyo.

Lopez avait démarré deux des trois matches de préparation, Ntamack le dernier, contre l'Italie le 30 août au Stade de France (47-19). Séduisant dans l'animation, il s'était également montré précis dans l'exercice des tirs au but (5/6), à l'inverse de Lopez, qui avait manqué la moitié de ses coups de pied contre l'Ecosse le 17 août (32-3).

Ntamack, champion du monde des moins de 20 ans en 2018, reprend ainsi le dessus sur Lopez, comme lors de trois des cinq matches du dernier Tournoi des six nations. "Il a plusieurs fois débuté avec nous et on pense que la solution Ntamack en première partie, et Lopez en deuxième partie, est la plus satisfaisante" a déclaré Brunel devant la presse.

Ntamack aura le rôle de buteur. "Il a montré que ce rôle ne lui faisait pas peur, il s'entraîne régulièrement en club et a un taux de réussite probant", a souligné Brunel.

La composition du XV de France

Médard - Penaud, Fickou, Vakatawa, Huget - (o) Ntamack, (m) Dupont - Ollivon, Alldritt, Lauret - Vahaamahina, Iturria - Slimani, Guirado (cap), Poirot

Remplaçants: Chat, Baille, Bamba, Le Roux, Picamoles, Machenaud, Lopez, Ramos

¿¿¿¿ Samedi, les Bleus entament leur Coupe du Monde contre l'Argentine au Tokyo Stadium ! Voici la composition de notre équipe ! ¿¿ #NeFaisonsXV #FRAvsARG #XVdeFrance #RWC2019 pic.twitter.com/xf95kK0dWj — France Rugby (@FranceRugby) September 19, 2019

Le XV de l'Argentine

Boffelli - Moroni, De la Fuente, Orlando, Moyano - (o) Sanchez, (m) Cubelli - Kremer, Ortega Desio, Matera (cap.) - Lavanini, Petti - Figallo, Creevy, Tetaz Chaparro