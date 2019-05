"Les 12 Coups de Midi" : Paul repère de nouveau une erreur dans une question

publié le 25/05/2019 à 11:46

Et de deux. Une nouvelle fois, Paul, le champion des 12 Coups de Midi a relevé une erreur dans l'une des questions du jeu de TF1. Mercredi 22 mai, l'étudiant en Histoire atteint du syndrome d'Asperger était interrogé par Jean-Luc Reichmann sur la mort de Guillaume Apollinaire, mort en 1917 selon la fiche du présentateur.



Une date inexacte a souligné Paul puisque le poète est décédé en 1918. "Il est mort de la grippe espagnole et il était aussi gravement blessé. Il a passé toute la fin de la guerre à l’hôpital", a précisé Paul, provoquant une nouvelle fois la stupéfaction sur le plateau. Et de préciser : "C'est bien 1918, il est mort deux jours avant l'armistice, le 9 novembre".

Le 15 mai dernier, le jeune grenoblois avait déjà corrigé l'une des questions portant sur les rois de France, où les images représentant Henri II et Henri III avaient été inversées.

Arrivé le 29 avril dernier dans l'émission, Paul a dépassé la barre des 100.000 euros le 22 mai. Après 25 participations, il est désormais à la tête d'une cagnotte de 101.640 euros.