Arrivé le 29 avril dernier dans les 12 Coups de Midi, Paul, candidat atteint du syndrome d'Asperger, impressionne par l'étendue de son savoir. Le maître de midi a une nouvelle fois eu l'occasion de le montrer lors de l'émission diffusée mercredi 15 mai.



Le jeune homme de 19 ans a en effet repéré une erreur dans les photos qui accompagnaient les réponses à la question : "En 1507, quel roi de France a fait de Léonard de Vinci son peintre et ingénieur personnel ?".

"Il y a une inversion", a-t-il d'abord souligné. Et d'expliquer : "C'est Henri III qui est sous Henri II et Henri II qui est sous Henri III". Une réponse loin d'être comprise par tout le monde sur le plateau, Jean-Luc Reichmann compris. "Nom de Dieu… Mais qu’est-ce qu’il dit ?", s'est exclamé le présentateur.

Paul a ensuite expliqué que la photo attribuée à Henri II était en réalité celle de Henri III et inversement. "Il est en train de mettre toute la production au chômage !", s'est amusé Jean-Luc Reichmann.



Une connaissance qui a épaté le public et les autres candidats. Mais la réaction sur le plateau a interloqué le joueur ."J'aurais peut-être dû pas dire du coup", a-t-il demandé. "Paul, on dit toujours la vérité !", a répondu l’animateur. "Je dis toujours la vérité. Et là je suis sûr et certain que c’est une erreur", a conclu Paul qui compte déjà près de 80.000 euros dans sa cagnotte.