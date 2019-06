publié le 03/06/2019 à 14:48

Habitué des 12 coups de midi depuis son arrivée le 29 avril 2019, Paul a fêté son vingtième anniversaire en fanfare dimanche 2 juin 2019. Pour l'occasion, le présentateur de l'émission, Jean-Luc Reichmann, avait organisé une célébration en bonne et due forme.



À peine les candidats installés au tout début de l'émission, le titre Joyeux Anniversaire de l'ancien animateur du Plus grand cabaret du monde, Patrick Sébastien, retentit. Jean-Luc Reichmann apporte alors un gâteau garni de 20 bougies. Et c'est avec émotion que le jeune candidat, atteint du syndrome d'Asperger, son mug à l'effigie de l'émission encore serré entre les mains, étouffe un "merci".

Diagnostiqué à l'âge de 16 ans, celui que l'on surnomme "Wiki-Paul" à cause de ses connaissances et de ses réponses aussi précises que l’encyclopédie en ligne, a atteint une cagnotte de plus de 125.000 euros. Paul s'est notamment fait connaître du grand public grâce à son "radar" affûté sur l'Histoire : le présentateur avait donné la mauvaise date de mort du poète Guillaume Apollinaire, rectifiée très rapidement par le jeune passionné.

Et VOUS le jour de vos 20 ans ...

vous vous en rappelez ?... pic.twitter.com/Xe86yAHZpZ — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) 2 juin 2019