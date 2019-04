publié le 16/04/2019 à 11:51

Jean-Luc Reichmann brise enfin le silence. Ce lundi 15 avril, Jean-Luc Reichmann était invité sur le plateau de "C à vous" sur France 5, où il s'est exprimé pour la première fois sur la mise en détention provisoire de Christian Quesada pour "détention et diffusion d'images pédopornographiques". L'animateur s'est dit dit "dégoûté" par cette affaire. L''animateur s'est réjoui de l'arrestation de l'ancien champion de son émission "Les 12 Coups de midi". "Il s'est fait gauler cet individu et c'est très bien", a-t-il expliqué.



Lorsque l'animatrice de "C a vous" lui a fait remarquer qu'il ne citait même plus son nom en l'appelant "cet individu", Jean-Luc Reichmann a confirmé qu'il ne l'évoquerait plus directement à l'avenir, faisant part à nouveau de son aversion pour la personne. "Non, mais évidemment ! Quelle horreur, quel dégoût, j'ai envie de vomir", a dit l'animateur. Pour rappel, Jean-Luc Reichmann est très engagé dans la protection des enfants victimes d'abus. Un engagement qui n'est pas étranger à son rôle dans la série de TF1 "Léo Mattei" dans laquelle il incarne un agent de la brigade de protection des mineurs.

S'il ne veut plus parler de Christian Quesada, c'est que Jean-Luc Reichmann souhaite mettre en lumière les victimes. "On parle beaucoup d'un individu, et pas de victimes, pas d'enfants. On est père de famille, mère de famille, peut-être grand-père. On ne parle pas des victimes, et moi, ce sont mes combats", a assuré l'animateur.



Jean-Luc Reichmann culpabilise d'avoir mis si longtemps en lumière Christian Quesada dans son émission à une heure de grande écoute. "Vous imaginez la blessure, pour moi, d'avoir mis comme ça quelqu'un en avant ? C'était un exemple. Son histoire était extraordinaire. Chaque personne pouvait s'identifier. Et là, aujourd'hui, imaginez-vous la prudence, la prévention que nous nous devons de faire, nous les médias", a-t-il expliqué avant de confier : "Je culpabilise, comment j'ai pu passer à côté de ça ?!".

> Scandale Quesada : Jean-Luc Reichmann s'exprime ! - C à Vous - 15/04/2019