Christian Quesada : ce qu'il faut savoir sur l'affaire

publié le 01/04/2019 à 12:45

Il y a cinq jours, RTL révélait la mise en examen de Christian Quesada, le vainqueur incontesté des 12 Coups de midi de TF1, pour détention et diffusion d'images à caractère pédopornographique et corruption de mineur. Voici ce qu'il faut retenir de cette affaire qui a choqué les Français.



Tout commence avec les premières suspicions il y a deux ans lorsqu'un adolescente de 17 ans porte plainte contre la vedette des jeux télévisés. En mai 2017, sous couvert d'un pseudo et en se faisant passer pour une mineure, Christian Quesada serait entré en contact avec cette jeune fille. Il aurait chatté avec elle sur internet, lui proposant de se dénuder par écrans interposés. Elle aurait refusé mais signale les faits à la police.

Le dossier est rapatrié dans l'Ain où réside le "Maître de midi", titre qu'il a donné à son premier livre, récemment retiré des ventes. Chargés de l'enquête, les gendarmes de Belley prennent l'affaire au sérieux et décident de le placer en garde à vue. Mais Christian Quesada qui a fait fortune à la télévision voyage beaucoup à l'étranger.

Ce n'est que lundi 25 mars qu'ils parviennent à l'interpeller. S'ensuivent deux jours d’interrogatoire. Au même moment, la perquisition de son domicile est fructueuse. Dans ses ordinateurs, les enquêteurs découvrent des milliers d'images et de vidéos pédopornographiques.

Il a avoué les faits

Christian Quesada, reconnaît les faits dont il est accusé en garde à vue. Une information judiciaire est ouverte. Un juge instruction est nommé pour étendre les investigations, expertiser les disques durs de ses ordinateurs, et pourquoi pas remonter la piste d'autres délinquants sexuels.

Écroué et placé à l'isolement

Le champion des "12 coups de midi" a passé sa première nuit en prison le 27 mars, jour de la révélation par RTL de sa mise en examen. Il a été immédiatement placé à l'isolement pour des raisons de sécurité.



Tout d'abord, le motif de sa mise en examen est délicat à gérer au sein d'une prison et, ensuite, celui que l'on surnomme le "Maître de midi" est à la tête d'une fortune qui pourrait lui valoir un possible racket de la part des autres détenus. La sécurité de sa détention provisoire qui devrait durer plusieurs semaines, voire peut-être plusieurs mois, fait donc l'objet d'une attention particulière.

Déjà condamné a deux reprises

Christian Quesada avait déjà été condamné avec sursis à deux reprises, dans les années 2000. Selon Le Parisien, Christian Quesada aurait été impliqué dans trois affaires au total, en 2001, 2003 et 2009 pour des faits de corruption de mineurs, de détention d'images pédopornographiques et d'exhibition.



Cela explique son incarcération, le juge des libertés ayant estimé qu'il y avait un risque de récidive. Le magistrat a également pris en compte la violence et le nombre de photos et vidéos retrouvées dans ses ordinateurs, plusieurs milliers probablement, sans compter toutes celles qui ont pu être effacées.



Enfin, les enquêteurs soupçonnent une appartenance à un réseau. Christian Quesada aurait partagé de nombreux fichiers. Les investigations sont donc loin d'être terminées.