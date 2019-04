publié le 03/04/2019 à 19:32

Après l'annonce de la mise en examen de Christian Quesada pour détention et diffusion d'images à caractère pédopornographique et corruption de mineur, de nombreux téléspectateurs ont réagi. Ce mercredi 3 avril, c'est Benoît, l'actuel maître de midi de 12 Coups de midi qui s'est exprimé sur le sujet.



Le candidat de l'émission de TF1 se dit "horrifié" par les faits qui sont reprochés à son prédécesseur, plus grand gagnant du jeu télévisé. Il explique au magazine Télé Star : "Je suis horrifié par la situation. C'est une réaction naturelle. La justice doit suivre son cours. Je n'ai pas envie d'en parler plus que ça, mais, entre moi et moi, je sais ce que j'en pense". Par ailleurs, Benoît indique qu'il n'a jamais croisé Christian Quesada lors des tournages.

Avec 75 participations et près de 400.000 euros de gains, Benoît se classe dans le cercle très fermé des grands maîtres de midi. En termes de participations, il se classe pour l'instant à la sixième place, à huit participations seulement du podium composé par Timothée (83), Véronique (100) et Christian Quesada (193).

Jean-Luc Reichmann, l'animateur des 12 Coups de midi, avait aussi fait part de sa "rage" le 28 mars sur Twitter. Il écrivait : "Cette rage qui s’empare de moi aujourd’hui m’incite, plus que jamais, à continuer mes combats, dont celui de protéger et d’accompagner au mieux nos enfants. Nous devons rester avant tout unis, et surtout être ensemble sur les réseaux, qui peuvent devenir des fléaux dévastateurs".

