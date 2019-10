Kate Middleton rend hommage à Diana et William joue l'audace au Pakistan

Des enfants ont offert au duc et à la duchesse des coiffes traditionnelles

Des enfants ont offert au duc et à la duchesse des coiffes traditionnelles Crédits : FAROOQ NAEEM / AFP | Date :

Kate et William ont rencontré des jeunes écoliers

Kate et William ont rencontré des jeunes écoliers Crédits : AFP | Date :

Kate et William arrivant en visite au Pakistan le 14 octobre 2019

Kate et William arrivant en visite au Pakistan le 14 octobre 2019 Crédits : Pakistan Foreign Ministry / AFP | Date :

Kate et William arrivant en visite au Pakistan le 14 octobre 2019

publié le 16/10/2019 à 17:46

C'est en amis proches du Pakistan que le prince William et son épouse Kate Middleton se sont rendus au Pakistan. Si l'une des raisons principales de cette visite était de jeter un regard médiatique sur le glacier du massif de l'Hindu Kush particulièrement impacté par le réchauffement climatique, le couple a aussi usé de sa garde-robe pour envoyer quelques messages.

Tout d'abord, il faut savoir que la mère du prince William, la célèbre Lady Diana était une grande amie de l'actuel Premier ministre du Pakistan, Imran Khan. La duchesse de Cambridge a donc fait honneur à cette amitié en portant, dès son arrivée à l'aéroport, les mêmes couleurs que Diana lors de sa visite officielle en 1996 avec une longue robe bleu ciel.

Comme le veut la tradition des visites officielles, les dignitaires accueillis revêtent très souvent des costumes traditionnels du pays hôte pour rendre hommage à sa culture. Kate Middleton s'est exécutée en portant une longue kurta bleue lors de sa visite d'une école. Mais, fait plus rare, le prince William n'est pas resté dans son costume occidental. Lors d'une soirée et alors que son épouse était vêtue d'une robe de soirée émeraude, c'est lui qui a honoré la culture pakistanaise en portant un salwaar kameez, un costume traditionnel asiatique, très porté au Pakistan, en Afghanistan et dans le nord de l'Inde. Une audace rare pour les hommes de la famille royale mais un élégant signe de modernité.