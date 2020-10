"Johnny a toujours respecté RTL comme une grande famille", dit Laeticia Hallyday

publié le 22/10/2020 à 10:10

Laeticia Hallyday a reçu RTL dans le bureau de Johnny dans sa maison de Marnes-la-Coquette afin d'évoquer la sortie du coffret Son rêve américain qui sera commercialisé le vendredi 23 octobre.

"C'était important pour moi d'être dans un endroit qui est encore très habité par sa présence, commence la veuve du chanteur. Recevoir RTL qui a toujours été une grande famille pour Johnny. Ce lien très familial qu'il avait avec vous. C'était une jolie façon de lui rendre hommage et de vous remercier de l'avoir accompagné toute sa vie. D'avoir été des partenaires et des compagnons de route incroyables pour mettre en avant sa musique et son travail. Johnny a toujours respecté RTL comme une grande famille".

Dans ce bureau, Johnny recevait ses amis, ses "frères" comme il le disait, ses musiciens, ses collaborateurs et bien sûr les membres de sa famille. "Rien n'a bougé. Tout est intact. Tout est à sa place. Je n'ai rien bougé depuis qu'il est parti, promet Laeticia Hallyday. C'est un endroit de recueillement, un endroit où beaucoup de larmes ont été versées. Aujourd'hui on arrive à y rentrer et à trouver la lumière, la force et le courage d'avancer dans cette vie sans lui. Cela reste une source d'inspiration".

"C'est ici qu'il est parti, qu'on l'a accompagné dans son dernier voyage, raconte Laeticia. Les souvenirs sont encore là et ils le seront pour toujours".