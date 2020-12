publié le 07/12/2020 à 15:40

Cela fait 3 ans et deux jours que Johnny Hallyday est décédé. Parmi les hommages rendus au Taulier, celui de Laeticia Hallyday était très attendu par les fans. Elle a rédigé un message touchant sur son compte Instagram, illustré par une courte vidéo en compagnie de Johnny Hallyday. Un beau moment d'une complicité qui se ressent devant les écrans.

"Trois ans déjà qui me paraissent un siècle, une éternité...il nous manque plus que tout et aujourd’hui n’est pas une journée ordinaire mais elles sont rares les journées sans lui...", démarre Laeticia Hallyday dans son message. "Rares car en vérité nous vivons ensemble chaque moment. Il nous manque plus que les mots parce qu’ils ne seront jamais assez forts pour exprimer cette douleur encore forte de son absence", poursuit la mère de leurs deux filles Jade et Joy.

"Ce soir il faut que nous regardions le ciel il y aura une étoile qui brillera plus que les autres... il n’est pas loin, il veille il nous protège..." conclut Laeticia Hallyday avec le #jetaime.

Dans sa story Instagram, Laeticia Hallyday a partagé des photos de la soirée en hommage à Johnny Hallyday autour de sa tombe à Saint-Barthélémy. Une soirée éclairée à la bougie et ornée par des fleurs. Elle était accompagnée de ses deux filles et du réalisateur Jalil Lespert (Yves Saint Laurent, Chambre 2806 : L'Affaire DSK), son nouveau petit ami, comme l'a révélé le magazine Closer.