Laeticia Hallyday partage de nouvelles photos de Johnny pour les 15 ans de Jade

publié le 05/08/2019 à 15:44

Jade Hallyday a fêté ses 15 ans sous le soleil de Saint Barthélémy, le 3 août 2019. À cette occasion, Laeticia Hallyday a posté de nouvelles photos de sa fille avec Johnny Hallyday sur son compte Instagram.



"Joyeux anniversaire mon amour ma Jade", a légendé Laeticia Hallyday, pour accompagner les photos et célébrer l'anniversaire de sa fille. "Je repense à ces premiers instants où j'ai été maman, où tu as bouleversé la vie de ton papa et la mienne, où j'ai reçu tes premiers sourires, donné tes premiers biberons, versé les premières larmes en réalisant que ma petite fille était la plus belle merveille de la terre", écrit la mère à sa fille, dans un texte ému.

"Mon bébé, tu es devenue une si belle personne, si bienveillante, si sensible, si généreuse, si réfléchie... Une âme profonde tournée vers les autres..." a continué la veuve du "Taulier". Dans son message, elle a tenu a exprimer sa "fierté", et son amour envers sa fille. Sur les photos qui accompagnent le message, Jade apparaît bébé, tout sourire dans les bras de Johnny Hallyday, dans la piscine avec lui ou avec sa sœur Joy, en pleine sieste avec la star, disparue le 6 décembre 2017.