Mais que veut dire Jade Hallyday ? La deuxième fille de Johnny Hallyday a glissé un message sibyllin dans un post sur le réseau social Instagram le 19 novembre 2018. L'adolescente a partagé une photo où l'on peut la voir de dos, tenant la main de sa mère Laeticia et de sa petite sœur Joy. Dans le paysage désertique de Joshua Tree en Californie, le ciel est lumineux et le cliché possède une indéniable poésie.



C'est dans la légende de l'image qu'il faut voir un message qui peut être adressé à la presse, aux proches du clan Hallyday ou même à David et Laura, les deux aînés du chanteur disparu. Jade Hallyday parle directement à son père, en anglais : "Mon cher papa, ta lumière est sur nous, ta force et ton courage nous porteront pour toujours. Maman, Joy et moi nous t'aimons et tu nous manques chaque jour. L'amour est plus fort que les mensonges".

De quels mensonges parle la jeune fille ? Impossible de le savoir. Seul le cercle restreint de la famille Hallyday détient ce secret.