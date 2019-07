Laura Smet sur l'héritage de Johnny Hallyday : "Je continuerai à me battre"

publié le 13/07/2019 à 15:47

Au détour d'une question sur l'héritage musical de son père dans une interview accordée au Figaro Madame, Laura Smet déplore les imbroglios judiciaires autour de l'héritage de son père qui divisent la famille. "Je sais qu’il (Johnny Hallyday) n’aurait pas aimé ce qu’il se passe actuellement", dit-elle.

Toutefois, elle se veut déterminée à mener la bataille. "Je continuerai à me battre", affirme-t-elle un an après avoir écrit une lettre contre Laetitia où elle apparaît profondément blessée. Aujourd'hui, la fille de Johnny Hallyday se dit "sereine, confiante, heureuse", une semaine après une première victoire puisque les tribunaux français se sont déclarés compétents pour juger la succession contestée.

"Je viens d’emménager dans un nouvel appartement avec mon mari et son fils de 11 ans, et je suis bien dans mes baskets", affirme la fille de Johnny Hallyday et de Nathalie Baye.

Un mariage "assez dingue"

Elle explique au Figaro Madame la difficulté du deuil et qu'au fond, son père n'est pas vraiment parti. "Je le sens tellement là ; je me sens accompagnée. Je veux profiter du temps", dit celle qui prépare un long métrage qu'elle voudrait tourner l'année prochaine. Active, l'actrice s'est marié religieusement avec Raphaël Lacrey-Javal le 15 juin.

L'organisation du mariage, elle y voit "quelque chose d'assez dingue" avant d'expliquer un heureux hasard du calendrier : "J’appelle Benoît Bartherotte - qui est un peu pour moi un père spirituel - et il me dit avec son accent bordelais qu’il n’y a qu’une date disponible dans l’église Notre-Dame-des-Flots : 'Le 15 juin !' C’est le jour où est né mon père. Se marier le jour de son anniversaire, sans l’avoir fait exprès ? Je me 'suis pris la tête' en me disant que cela allait être mal interprété et, finalement, j’ai laissé faire la vie".