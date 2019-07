publié le 10/07/2019 à 22:02

Nouveau rebondissement ? L'un des avocats historiques de Johnny Hallyday, Jacques Verrecchia, a publié mercredi 10 juillet l'extrait d'une lettre étonnante sur son compte Instagram. Ce document avait été produit par le Taulier en 2011 notamment pour répondre aux critiques qu'essuyait son épouse, Læticia Hallyday.

Intitulé "De moi pour toi, mon public, mon amour, ma dignité", le message du chanteur s'adressait à son public et avait pour ambition de répondre aux attaques envers sa femme et défendre sa famille. Johnny Hallyday y remercie ses proches, dénonce ses détracteurs et ceux qui critiquent sa famille.

"On sent bien l'émotion qui lui va droit au cœur, dont les termes sont toujours d'actualité !" écrit Maître Verrecchia dans un court texte de présentation de la lettre. L'avocat, en publiant cet extrait, semble faire le parallèle avec la manière dont peut être considérée la veuve du rockeur alors que la bataille pour l'héritage du chanteur est loin d'être terminée.

"La rumeur veut aussi, qu’avec ma femme Laeticia, je suis à la tête d’une holding créant une opération de réhabilitation de mon image... La Dame de fer, la régente du système Johnny ! Et bien, je leur dis Amen", déclare le rockeur dans ce texte, en prenant notamment la défense de Læticia et en pointant du doigt la responsabilité de certains "qui n’ont d’autres envies que d’exister un peu plus par leurs écrits abjects".