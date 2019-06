publié le 27/06/2019 à 12:42

La justice américaine a décidé mercredi 26 juin de laisser à la France le soin de régler la question de l’héritage de Johnny. Le tribunal de Los Angeles a rejeté la demande de Laeticia Hallyday de joindre une partie des actifs ainsi que des biens (motos et voitures de luxe) dans un trust bancaire, a indiqué à RTL l’avocat de David Hallyday, Pierre-Jean Douvier.

Dans une interview accordée au Parisien Aujourd'hui en France, David Hallyday est revenu sur cette bataille judiciaire autour de l'héritage de son père. "On demande juste que tout le monde (...) ait un droit de regard. Comment justifier que 51 ans de carrière de notre père ne nous donne droit à rien ? Avec Laura, nous aurions préféré ne pas avoir à nous battre. En ce qui me concerne, il n'y a jamais eu de guerre", déclare-t-il.

"Je veux demeurer positif et cette affaire n'est pas positive, elle nous fait énormément de mal. On gave les gens avec ça. Cela me gave d'en parler, on n'en parle jamais dans la famille", précise-t-il. Il conclut ensuite : "Si les choses avaient été normales, tout se serait passé dans la bienveillance. On est obligé de se battre pour quelque chose de naturel : qu'il y ait une équité entre tout le monde. J'ai des avocats qui s'occupent de ça et moi je m'occupe des choses qui apportent du bonheur", conclut le chanteur.