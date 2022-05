La tendre attention de Françoise Laborde à sa sœur Catherine pour son anniversaire

Elle a présenté la météo tous les soirs pendant presque 30 ans sur TF1 : Catherine Laborde fêtait ses 71 ans ce week-end. Elle avait quitté la télévision après son bulletin météo du 1er janvier 2017.

Depuis, elle se bat contre la maladie à corps de Lewy, qui est une forme de démence qui affecte les fonctions cognitives et les mouvements. Sa sœur, Françoise Laborde, donne régulièrement des nouvelles d'elle sur ses réseaux sociaux, ce qu'elle a fait dimanche pour célébrer son anniversaire.

"Joyeux anniversaire ma Catherine. Profite toujours de la vie et sache que personne ne t'oublie", a écrit Catherine Laborde sur Instagram. "Tu es toujours souriante, toujours courageuse : ils sont nombreux à me dire tous les jours à quel point ils t'aiment et ils pensent à toi."

De nombreuses personnes ont réagi à la publication, lui souhaitant également un joyeux anniversaire et réclamant aussi plus de nouvelles de celle qui a fait partie de la vie des Français pendant 28 ans. La dernière fois que Catherine Laborde s'est exprimée sur les réseaux sociaux, c'était sur Twitter pour rendre hommage à Jean-Pierre Pernaut, l'ancien présentateur du 13h de TF1, au lendemain de son décès.

