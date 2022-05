Aux États-Unis, le procès d'Amber Heard et de Johnny Depp se poursuit sous les yeux de toute l'Amérique. Poursuivie en diffamation par son ex-mari, l'actrice s'est exprimée ce jeudi à la barre du tribunal. Elle a ainsi décrit Johnny Depp comme alcoolique et brutal et a raconté un épisode glaçant. Seulement un mois après leur mariage, elle a cru mourir sous les coups de son ex-conjoint.

Pendant le tournage du cinquième volet de Pirates des Caraïbes, le couple avait ainsi loué une maison, mais un soir, une dispute plus brutale que les autres a explosé. En larmes lors de son récit, Amber Heard a explicité la violence de l'acteur : 'Il me tenait par le cou, je le regardais dans les yeux et je ne le reconnaissais plus. Ce n'était pas lui, je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Ma tête se cognait contre l'arrière du bar et je ne pouvais pas respirer".



Johnny Depp nie de son côté toute violence envers son ex-femme et assure même que c'est durant cette soirée qu'elle lui aurait sectionné un doigt avec un tesson de bouteille. Les deux acteurs racontent donc deux versions diamétralement opposées mais une vision bien peu enviable d'un couple de stars.

