DIAPORAMA - "La France a un incroyable talent" : qui sont les finalistes ?

Treize finalistes et un seul vainqueur. C'est mercredi 22 décembre qu'a lieu la grande finale de la France a un incroyable talent diffusée en direct sur M6 dès 21 heures 05. Alors que cette 16e saison avait débuté le 20 octobre dernier, certains participants ont pu se hisser en finale grâce aux Golden Buzzers ou aux deux demi-finales, qui ont permis de sélectionner 13 candidats pour cette ultime étape.

Lors de la première demi-finale qui avait lieu le 8 décembre dernier, les quatre jurés Marianne James, Hélène Ségara, Sugar Sammy et Éric Antoine, ont sélectionné trois candidats pour la finale. La troupe de danseurs, Da Squad, qui accueille un danseur mal-voyant, a ému aux larmes le public mais aussi le jury. Ce qui leur a permis d'aller chercher cette place en finale.

Les frères Colle ont eux aussi, leur billet pour la dernière étape de cette émission. Avec leurs têtes de tambours, ce trio d'artistes avait présenté un numéro original de combat percutant.

Sweet Darkness a aussi, su convaincre le jury. Ce duo de femmes acrobates aériennes mêlent alors performance et sensualité, ce qui a séduit le public. Le duo tentera alors sa chance en finale.

Des participants qualifiés grâce aux demi-finales

Concernant la deuxième demi-finale qui se déroulait le 15 décembre 2021, le jury a cette fois aussi, désigné trois finalistes. Oleg, cet acrobate n'a pas laissé les spectateurs indifférents après sa prestation. Il a alors parfaitement virevolté sur le titre Still don't know my name de The Labrinth.

Âgé de 19 ans, Matéo, avec son diabolo, a décroché sa place en finale, malgré le fait qu'il ait raté deux figures. Alors qu'il n'y croyait plus, le jury a décidé de lui laisser une chance. Enfin, Turkeev & Kids ont eux aussi, décroché leur place en finale. Cette famille d'acrobate a su émouvoir grâce à la poésie de son numéro.

Les participants qualifiés grâce au Golden Buzzer

Eux n'ont même pas eu besoin de passer par la case demi-finales. Au cours de la première émission, c'est le groupe World Taekwondo Federation qui a pu bénéficier du premier Golden Buzzer qui leur a été attribué par Hélène Ségara. Composé de Français et de Coréens, ce groupe avait réalisé une performance d'arts martiaux spectaculaire. Entre technique et figures, les sportifs ont pris des risques pour l'émission et cela a payé.



Lors de la seconde émission, les rappeurs Randjess et Brichapik ont hérité du Golden Buzzer d'Éric Antoine. Tous les deux étudiants lyonnais, ils avaient touché le public avec leur texte qui racontait l'isolement et le mal-être des étudiants lors de la crise sanitaire.

Grâce au Golden Buzzer de Sugar Sammy, Sadeck a décroché sa place en finale dès la troisième émission. C'est d'ailleurs la troisième fois que ce danseur-chorégraphe participe à l'émission de M6. L'an passé, il s'était hissé en demi-finale accompagné de sa fille et en 2017, il avait même atteint la finale.

Sur une reprise de Lady Gaga, Icee Drag, une drag-queen a pu profiter du Golden Buzzer de Marianne James au cours de la quatrième émission. Après sa prestation qui a bluffé le jury, Icee Drag a pu filer en finale en toute sérénité.

Enfin, c'est Karine Lemarchand qui a offert son Golden Buzzer lors de la cinquième émission. Celui-ci était alors décerné au Chœur des militaires de Saint-Cyr. Les 40 choristes âgés de 20 à 24 ans avaient interprétés Les larmes d’ivoire, un chant dédié aux morts pour la France.

Invité de la France a un incroyable talent, Jeff Panacloc a lui, décerné son Golden Buzzer à Alessandro Valderrama lors de la première demi-finale. Âgé de 20 ans, ce chanteur de rue d'origine péruvienne, a pour habitude de se produire dans le métro parisien.

Pour la deuxième demi-finale, l'invitée n'était autre qu'Inès Reg. Elle a alors décidé d'attribuer son Golden Buzz à NSJ Crew, une troupe de danseurs, qui grâce à sa prestation, a ému tout le monde.