"La France a un incroyable talent" : "Ad Vitam", l'album de la famille Lefèvre

La famille Lefèvre a gagné La France a un incroyable talent 2020 sur M6 et elle s'apprête à sortir son premier album baptisé Ad Vitam le 29 octobre 2021. Lorsqu'ils sont apparus sur la scène de l'émission de M6, le public et le jury ont gentiment ricané, leur collant immédiatement l'étiquette de "cathos-Versaillais". Et puis quand ils ont parlé puis chanté puis plaisanté tous ont été remués et les ont salués.

Finalement le public les a couronnés. Le couple, qui travaillait dans l'évènementiel, était au chômage depuis un an, Covid oblige, et presque sans ressource... Bien loin des clichés que l'on pouvait avoir sur cette famille BCBG en apparence. Depuis décembre 2020, ils ont eu le temps de s'habituer à leur victoire. "On est toujours très surpris lorsque l'on gagne ce genre de concours. Surtout que l'on avait jamais imaginé une telle aventure, racontent les parents au micro de RTL. La vie continue. Elle ne s'est pas arrêtée le 15 décembre 2020. Dès le lendemain, les enfants sont repartis à l'école et chacun a repris ses activités".

Les 100.000 euros remportés par la famille ont été mis de côté pour faire face aux éventuels aléas de la vie. "Gabriel n'a pas un boulot très stable. Il est indépendant, il ne cotise pas pour le chômage ou la retraite par exemple. Donc c'est rassurant", note son épouse.

Il n'y a pas que les parents dans l'aventure. Gaël, l'aîné âge de 23 ans qui étudie la musique ancienne, Blanche 21 ans et soprano, Clément 18 ans, Emmanuel 16 ans, Colombe 13 ans et Raphaël 9 ans, ont été totalement associés à cet album partagé en trois parties : la Création, où on trouve des merveilles comme What A Wonderful World, l'Ave Maria ou Douce nuit. La deuxième partie évoque la Vie (Amazing Grace) et la troisième partie l'Éternité... Au total, on trouvera 15 chansons très variées pour un album très attendu. Il est déjà en tête des préventes sur Amazon.