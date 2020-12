publié le 16/12/2020 à 02:06

La famille Lefèvre est parvenue à conquérir le cœur des téléspectateurs pour remporter la saison 15 de La France a un incroyable talent, dont la finale était diffusée sur M6, ce mardi 15 décembre. Cette famille de choristes, vivant à Versailles, a su se défaire des cinq autres finalistes, grâce à sa maîtrise de la musique sacrée a cappella, à huit voix, pour remporter les 100.000 euros promis au vainqueur.

De confession catholique, la famille Lefèvre a du réaliser sa prestation depuis son domicile étant donné que l’un des enfants a été testé positif à la Covid-19 durant l'enregistrement de la finale, au mois de novembre. Passionnée de musique et de chant, elle avait déjà ému le jury lors des précédents tours en interprétant le chant de Salomon, de l’œuvre Northern Lights du compositeur contemporain norvégien Ola Gjeilo ou en revisitant Hallelujah de Leonard Cohen.

La famille est composée de Gabriel, lé père, qui est ténor mais aussi spécialiste de la musique chrétienne française contemporaine et Anne, la mère, qui donne des cours de chant pour la chorale de la paroisse familiale, à Versailles. Leur passion commune s'est plus que jamais transmise sur leurs six enfants, Gaël (22 ans), Blanche (21 ans), Clément (17 ans), Emmanuel (15 ans), Colombe (12 ans) et Raphaël (8 ans), qui chantent tous incroyablement juste. Les deux aînés se destinent d'ailleurs à faire carrière dans le chant, selon La Vie.

La famille Lefevre remporte la saison 15 de La France a un Incroyable Talent ! 🤩🌟🎉

RT pour la féliciter #LFAUIT pic.twitter.com/5YnGfxU7ED — M6 (@M6) December 15, 2020