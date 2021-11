VIDÉO - "La France a un incroyable talent" : la prestation bouleversante des militaires de Saint-Cyr

Leur prestation leur a permis d'obtenir directement leur ticket pour la finale. Mercredi 17 novembre, dans La France a un incroyable talent diffusé sur M6, les élèves officiers de l’Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan de Guer dans le Morbihan, ont pu bénéficier du golden buzzer de Karine Le Marchand, animatrice de l'émission.

Les élèves chanteurs ont terminé leur prestation sous l'ovation du public, et les membres du jury composé de Marianne James, Hélène Ségara, Sugar Sammy et Éric Antoine avaient tous opté pour un oui, synonyme d'accession à la prochaine étape.

Karine Le Marchand a quant à elle appuyé sur le golden buzzer tout en expliquant son choix : "On a des jeunes de 20 à 24 ans qui s’engagent pour la France. Moi j’aime les militaires, j’aime la police, j’aime la gendarmerie et je vous vois en finale".

Paul, chef de chœur de Saint-Cyr a eu du mal à cacher sa surprise, tout comme les 40 choristes. Alors que les paillettes dorées tombaient sur la scène, les principaux intéressés ont mis quelques secondes à réaliser que l'aventure allait prendre un nouveau tournant. Jusqu'à ce que l'animatrice les rejoigne sur scène pour les féliciter : "Bravo les garçons, je suis fière de vous !".

Une prestation émouvante

Les chanteurs ont interprété Les larmes d’ivoire, un chant dédié aux morts pour la France. "Un enfant ne comprend pas que son père est mort au combat. Le chœur des soldats lui répond, le réconforte et lui explique les raisons de son sacrifice", explique alors Paul.

Tous vêtus d'un uniforme, les élèves officiers avaient confié à Karine Le Marchand avant leur entrée sur scène, que "de chanter ensemble leur apporte beaucoup humainement et aussi dans la cohésion. On se retrouve tous pour chanter et c’est super. Nous voulons faire découvrir les valeurs qui nous animent à travers le chant".

La prochaine étape, qui est donc la finale, aura lieu courant décembre. Les élèves de Saint-Cyr retrouveront huit autres qualifiés venus des demi-finales et cinq autres artistes ayant également reçu un golden buzzer lors des auditions. Ce sera ensuite les votes du public qui désigneront le vainqueur de l'édition 2021.