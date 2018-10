publié le 30/10/2018 à 10:30

La saison 13 de La France a un incroyable talent démarre ce mardi 30 octobre 2018 sur M6. Depuis sa création, le 2 novembre 2006, ce programme donne sa chance à tout anonyme de 6 à 90 ans persuadé d'avoir avoir un incroyable talent.



Parfois, c'est faux. Certains vont de l'avant sans recul, mais souvent c'est vrai et ça donne des chefs-d'oeuvre, comme ce soir le magicien David Stone, ce couple qui fait une danse sur les violences conjugales (déjà 27 millions de vues sur Internet), ou un quinqua exécutant un prodigieux numéro de trampoline qu'il fait semblant de rater, un bijou.

Cette 13e édition est aussi marquée par les arrivées de nouveaux jurés : Sugar Sammy, un humoriste québécois teigneux juste ce qu'il faut, ce soir entouré de Marianne James, et toujours d'Hélène Segara et du magicien Éric Antoine. "On a une synergie, on se complémente très bien, on a une très grande force tous les quatre ensemble. Et avec David [Ginola], qui ancre le tout, l'émission est très bien réussie", confie l'humoriste à RTL.

Sugar Sammy s'est aussi gentiment moqué de David Ginola en déclarant qu'il est "meilleur footballeur qu'animateur". Ce dernier n'a pas manqué de lui répondre avec humour : "La vérité sort toujours de la bouche des enfants. Ce que j'ai adoré, c'est qu'on ne se connaissait pas avec Samy, il s'est mis à l'aise, il a tapé sur moi. Et on m'a toujours dit, quand tu arrives dans la grande école, si tu veux te faire respecter, tu tapes sur le plus fort, parce que tout le monde va te respecter. Et c'est exactement ce qu'il a fait", confie-t-il sous les rires des autres membres du jury.



Et vous verrez la semaine prochaine une jeune chanteur, qui est vocalement la réincarnation de Johnny (déjà 7 millions de vues sur Internet). Cette 13e saison s'annonce bien, et le premier exploit, c'est d'être ce soir face à Good Doctor sur TF1 et Capitaine Marleau sur France 3, qui aspirent plus de 12,5 millions de téléspectateurs à eux deux, c'était le cas mardi 23 octobre 2018.