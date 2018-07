publié le 11/07/2018 à 17:01

Marianne James quitte France 2 et son émission Prodiges pour rejoindre le groupe M6 et s'installer dans le fauteuil de jurée du programme La France a un incroyable talent, qui revient pour une treizième saison. Celle qui a précédemment officié dans La Nouvelle Star aura pour objectif de juger les prestations des différents participants qui se succéderont les uns à la suite des autres. Un rôle ancré dans ce que sait faire la chanteuse et comédienne.



Dans les colonnes du Parisien, Marianne James se réjouit de son arrivée. "Je sens qu'on va former une bonne équipe. La production nous a dit que le niveau des candidats était vraiment élevé" confie-t-elle.

Cette dernière sera accompagnée d'une nouvelle recrue, tout droit venue de Montréal : Sugar Sammy. L'humoriste de 42 ans connaît un véritable succès dans son pays et compte bien "venir colorer l'émission différemment", comme il l'a indiqué au site canadien La Presse. Il viendra remplacer Kamel Ouali, resté trois saisons. La diffusion de cette nouvelle saison est prévue en fin d'année 2018 sur M6.