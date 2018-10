publié le 24/10/2018 à 12:47

Leur prestation a ému l'ensemble du jury. Nadia et Dakota, participants de la 13ème saison de La France a un incroyable talent ont bouleversé l'ensemble du public avec une sublime danse. Très engagée, celle-ci mettait en lumière les violences conjugales. Hématomes sur le visage et rougeurs sur le corps, l'illustration de ce déchaînement de violences à travers une chorégraphie très travaillée a secoué toute la salle.



Sur la chanson Figures, de Jessie Reyez, les deux jeunes danseurs - dessinateur et réceptionniste - y décrivent le quotidien d'une femme battue et blessée par l'homme avec lequel elle partage sa vie. Sous son emprise, elle n'arrive pas à le quitter.

À la fin de la séquence, Marianne James - nouveau membre de jury - n'a pas pu contenir ses larmes. "C'est merveilleux ce que l'on vient de voir, vraiment", a-t-elle dit. "C'est du haut vol, on a beaucoup de chance de vous avoir", a renchéri Éric Antoine. "C'est un numéro dont on va se rappeler pendant très longtemps", a ajouté Sugar Sammy. Dernière membre du jury, Hélène Ségara a conclu : "Je trouve ça important aussi que ce soit un homme qui transmette ce message".



Cette danse apparaît dans un contexte bien particulier puisque le 13 octobre 2018, une campagne a été lancée afin d'aider les jeunes femmes victimes de violences conjugales à dénoncer ces actes.