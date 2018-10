publié le 28/10/2018 à 11:17

D'abord homme de radio, Philippe Gildas a marqué toute une génération avec Nulle part ailleurs, émission phare de Canal+ qu'il a animée de 1987 à 1997. L'animateur et journaliste emblématique nous a quittés dans la nuit du 27 au 28 octobre, des suites d'un cancer. Il avait 82 ans.

Aucun bêtisier télévisuel digne de ce nom ne peut se passer des séquences cultes de Nulle part ailleurs. La faute aux deux trublions en chef, Antoine de Caunes et José Garcia, incapables de pas s'étouffer de rire avant même de sortir les phrases de leurs sketches.



Un spectacle d'autant plus délicieux que le Monsieur Loyal de l'émission, Philippe Gildas, était entraîné dans la franche rigolade très aisément. Un rire communicatif qui était bien plus efficace pour faire rire le public et les téléspectateurs que n'importe quelle punchline.

À côté des jeux de mots absurdes, des costumes improbables et des invités plus ou moins choqués, Nulle part ailleurs était aussi un lieu où certaines colères (plus ou moins scénarisées) faisaient la joie des téléspectateurs.

Philippe Gildas, connu pour ses colères homériques derrière les caméras, en jouait aussi avec ses invités et ses camarades de jeu sur le plateau. Une belle capacité d'auto-dérision et une faculté à s'excuser avec une grande élégance venaient malgré tout faire oublier ces éclats de rage.

> Nulle Part Ailleurs - 10 années formidables (Best of) - Colères