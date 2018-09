publié le 26/09/2018 à 09:57

The Good Doctor est en forme. La fiction médicale à mi-chemin entre Grey's Anatomy et Dr House diffusée sur TF1 a de nouveau séduit le public dans la soirée du 25 septembre 2018. L'épisode intitulé Au millimètre près a réuni 6,5 millions de téléspectateurs et de téléspectatrices. TF1 enregistre une part d'audience de 27,8%.



Un peu plus loin, le téléfilm La loi de Valérie avec Charlotte de Turckheim a été regardé par 3 millions de téléspectateurs et de téléspectatrices sur France 3 (13,6% de part d'audience). En troisième position : Recherche appartement ou maison sur M6 avec 2,35 millions de téléspectateurs et téléspectatrices. À cette occasion, la chaîne enregistre une part d'audience de 10,5%.

Enfin, le documentaire Histoires d'une nation sur France 2 a entraîné dans le passé 2,32 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (10% de part d'audience).