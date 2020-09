L’Incroyable évolution (en images) des membres de la famille Kardashian

Greg Doherty / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

publié le 12/09/2020 à 14:05

Ils sont les visages que les téléspectateurs (américains en particulier) connaissent depuis plus de 15 ans. La famille Kardashian-Jenner s'est hissée, saison après saison, au sommet de la planète people mondiale à coup d'engueulades, de photoshoots et de glamour.

Depuis le premier épisode de leur télé-réalité culte L'Incroyable famille Kardashian, Kim est devenue une icône planétaire, Kris s'est muée en matriarche toute puissante, Kendall en mannequin international et Kylie en papesse des cosmétiques. Qui aurait cru que la jeune pré-adolescente serait devenue la plus jeune milliardaire du monde il y a 14 ans ?

L'annonce de l'arrêt de l'émission est intervenue alors que Kanye West, qui a quatre enfants avec Kim Kardashian, s'est déclaré candidat à la Maison-Blanche. Le comportement de la star du rap interroge. Ce dernier a récemment tenu des propos énigmatiques et décousus, voire incohérents, poussant sa femme à évoquer de nouveau ses troubles bipolaires et à demander "compassion et empathie".

Puisque L'Incroyable famille Kardashian va s’arrêter après 20 saisons l'an prochain, nous vous proposons une petite virée nostalgique dans notre diaporama en haut de cet article pour retrouver les jeunes frimousses des années 2000 et découvrir les égéries surpuissantes qui règnent sur la galaxie people sans conteste en 2020.