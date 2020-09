publié le 09/09/2020 à 11:29

David Hallyday a décidé de laisser sa bataille pour l'héritage de son père derrière lui. Invité sur RTL pour parler de son nouvel album et de la tournée qu'il prépare, David Hallyday a tenu à clarifier les choses concernant les fractures que connaît sa famille depuis des mois.

La première de ces clarifications concerne l'accord entre Laeticia Hallyday et Laura Smet signé au cœur de l'été. Un point final judiciaire qu'il a préféré laisser de côté. "Non je n'ai rien signé du tout. Ça fait partie du passé, c'est une histoire finie, confiait-il au micro de RTL. C'est une histoire très douloureuse pour tout le monde, qui se termine et je ne veux absolument plus en parler. C'est quelque chose de privé, de très personnel et je n'ai plus rien à dire là-dessus. Dieu merci, c'est terminé et - entre vous et moi - je crois que ça saoule vraiment les gens. On n'est pas dans ce monde-là aujourd'hui. Des gens perdent leur boulot, leur travail, ils ne savent pas comment ils vont bosser, payer leur loyer... On n'est pas là-dedans. C'est du passé, c'est fini".

Le 3 juillet 2020, l'avocat de Laeticia Hallyday avait annoncé la conclusion d'un "accord définitif" entre la veuve de Johnny et Laura Smet, qui avait la première saisi la justice pour contester le testament de son père rédigé aux États-Unis. Cet accord, dont les détails n'avaient pas été dévoilés, a mis fin à plus de deux ans de procédure devant les tribunaux. "Oui je confirme [que je renonce à la succession mon père]. C'est une histoire familiale, personnelle. Il n'y a plus d'utilité de parler de quelque chose qui est fini, insistait David Hallyday. Mon père est un si grand artiste que je pense qu'il mérite qu'on pense à lui d'une autre façon, par sa musique, par le travail qu'il a fait pendant plus de 50 ans. Par les joies et le bonheur qu'il a donné à tant de gens."

De son côté, Laura Smet avait confié, toujours au micro de RTL qu'elle était heureuse, elle aussi de mettre cette histoire derrière elle. "Je suis très contente qu'il y ait un accord de fait, qu'on passe à autre chose, annonçait-elle mi-juillet. Je vais devenir maman. J'ai envie d'être sereine. Je n'ai pas envie de me bagarrer plus longtemps que ça. Ça ne me regarde pas. Je suis actrice, je réalise des choses. Je n'ai pas du tout envie de passer ma vie à m'occuper de cette histoire qui est quand même sordide. Mais je ne peux pas laisser passer certaines choses." Et la fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye d'assurer : "Il n'y aura jamais de paix possible, [Laeticia] a franchi cette ligne, [qui nous a empêcher de] dire au revoir à notre père"

