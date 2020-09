États-Unis : les Kardashian mettent fin à leur télé-réalité

publié le 09/09/2020 à 07:03

Les historiens qui se pencheront sur les États-Unis de ce début de millénaire étudieront certainement L’Incroyable Famille Kardashian, dont 261 épisodes ont été diffusés sur la chaîne E!, et à travers le monde. Sans compter les séries dérivées. Cette décision de la famille a été annoncée par Kim Kardashian sur son compte Instagram aux 188 millions d’abonnés. Si vous prenez la liste des 20 comptes les plus suivis sur Instagram, et bien vous avez les cinq sœurs, dont les prénoms sont faciles à retenir : ils commencent tous par K.

La plus connue est bien évidemment Kim, c’est autour d’elle qu’a été lancée la série en 2007. Les Américains avaient entendu parler du père Kardashian, ami de O.J. Simpson dont le procès pour meurtre a fasciné les États-Unis dans les années 90, mais Kim Kardashian n’était que vaguement connue comme la meilleure amie de l’héritière Paris Hilton, avant que ne fuite une vidéo sexuelle tournée avec son petit ami.

Certains suspectent la mère Kris de l’avoir faite fuiter pour faire connaitre sa fille. En bonne femme d’affaires, elle a senti le potentiel et a embarqué toute la famille dans cette télé-réalité.

Kylie, la plus jeune milliardaire

Kris la mère, participe donc avec ses trois filles aînées, Kim, Kourtney et Kloe dont on a suivi au fils des années les variations du tour de taille et l’overdose de son mari basketteur dans un bordel. Elles ont aussi un frère, qui n’a jamais intéressé grand monde, sauf quand il a eu un bébé avec une bimbo de clips de rap.

Et puis il y a deux plus jeunes sœurs, Kendall et Kylie Jenner. Kendall c’est l’une des mannequins les mieux payées au monde, qui apparaît fréquemment dans pubs de marques de luxe. Et Kylie 23 ans. Le magazine Forbes l’a mise en une en la présentant comme la plus jeune personne au monde à devenir milliardaire, plus jeune que Zuckerberg, grâce à sa ligne de cosmétiques.

Kim Kardashian entendue par la Maison Blanche

Il y a eu ensuite un débat sur le montant de sa fortune, mais elle gagne plus d’1,2 million de dollars par photo partagée sur Instagram. Et ses commentaires sur telle ou telle marque peuvent faire chuter ou bondir un cours de bourse. Ces deux dernières ne s’appellent pas Kardashian, mais Jenner, car leur mère s’est remariée à Bruce Jenner, champion olympique adulé ici dont on a suivi la transition, il est devenu officiellement une femme, Caitlyn Jenner. Sans K, avec un C.

Kim Kardashian s’est servie de sa notoriété pour défendre des causes politiques jusqu’au bureau ovale, notamment une réforme de l’application des peines, il y a un vrai problème de sur-incarcération aux États-Unis. Elle a réussi à convaincre le président Trump, lui aussi un ancien de la télé-réalité, et c’est considéré, au delà de son camp, comme une des principales réussites de son mandat.