publié le 11/09/2020 à 09:58

On a appris, le 10 septembre 2020, la disparition à 82 ans de l’actrice britannique Diana Rigg icône des années 60, grâce à son personnage d'Emma Peel dans 51 épisodes de la série Chapeau melon et bottes de cuir… C’est elle qui portait si bien les bottes d’Emma Peel, elle a fait rêver les plus jeunes, fantasmer les plus grands : elle était moderne, intrépide, son jeu était plein de charme et d’humour…

Par ailleurs au cinéma, elle a été la femme de James Bond, la seule qu’il ait eue, dans le film de 1969 Au service secret de sa majesté… Et les plus jeunes la connaissent aussi, puisqu’elle a tenu le rôle de la piquante matriarche Lady Tyrell dans 5 saisons de Game of Thrones. Diana Rigg a été formée au théâtre, elle était une tragédienne de premier plan en Angleterre. Et en 1972, alors qu’elle jouait MacBeth à Londres, elle s’est offert une parenthèse musicale : elle a enregistré un 45 tours dans lequel on trouve sa version du standard américain Sentimental Journey de Doris Day…

Diana Rigg était aussi charmante en chanteuse. Elle n’a cependant jamais fait carrière dans la musique. Cette version du classique Sentimental Journey figure sur le seul 45 tours qu’elle ait sorti en 60 ans de carrière.