publié le 09/09/2020 à 16:29

Après 20 saisons, c'est la fin de l'émission Keeping Up With The Kardashians (L'incroyable famille Kardashian) ! L'émission qui a rendu célèbres toutes les filles de la matriarche Kris Jenner, dont la superstar Kim Kardashian va finalement connaître un point final.

"C'est le cœur gros que nous avons pris la décision difficile, en tant que famille, de dire au revoir à L'Incroyable famille Kardashian", a écrit à l'attention de ses 188 millions d'abonnés la plus connue des sœurs. Après ce qui fera 14 ans, 20 saisons, des centaines d'épisodes, plusieurs émissions dérivées, nous sommes plus que reconnaissants envers vous tous qui nous avez regardés pendant toutes ces années, pendant les bons jours, les mauvais, la joie, les larmes, les nombreuses relations et les enfants."

Et Kim Kardashian de préciser : "Notre dernière saison sera diffusée en début d'année prochaine, en 2021". En attendant que les rideaux se ferment définitivement sur le show, il faut reconnaître l'héritage considérable de cette émission qui a fait rire et vibrer des millions de téléspectateurs. Entre disputes, crise de larmes, mauvaises blagues et scandales, les Kardashian ont réussi à devenir d'incontournable icônes de la culture web et populaire. Voici donc notre rétrospective non-exhaustive des séquences les plus légendaires de l'émission de télé-réalité dans les vidéos en haut de cet article. Le détail des circonstances est à retrouver juste en dessous.

Nos 11 moments préférés

Since Keeping Up With The Kardashians is ending, let’s bring this iconic intro back pic.twitter.com/dWKSwy5CNy — Millster (@millyfckinrock) September 8, 2020

1- "Arrête de prendre des selfies Kim, ta sœur part en prison !"

Cette phrase est une des punchlines les plus fameuses de Kris Jenner dans les premières saisons de l'émission. Alors que sa fille Khloe s'apprête à passer quelques heures en prison pour une histoire de conduite en état d'ivresse, Kim Kardashian est surprise en train de prendre des selfies sur le chemin pour le centre pénitentiaire. Une attitude "très Kim" qui détonnait clairement avec la gravité de la situation.

2- "Il y a des gens qui meurent Kim !"

Kim Kardashian est connue pour ses crises de larmes spectaculaires. Sa crise la plus humide fut sans doute dans les eaux cristallines de Bora Bora où la star a perdu une impressionnante et fort coûteuse boucle d'oreille en diamant. Comptez 75.000 dollars pour la breloque. En pleine crise de nerfs (et quelques minutes avant que la boucle ne soit retrouvée par Kylie Jenner), l'une des sœurs de Kim l'a incitée fortement à relativiser ses problèmes en lui rappelant qu'il y avait bien pire situation que la sienne.

3- "Elle est sourde !"

Kim et Khloe sont dans une voiture. Les deux sœurs aiment beaucoup se moquer de l'une ou l'autre mais c'est une pauvre passante dans la rue qui a fait les frais de leur plaisanterie. Visiblement intriguée par une jeune femme que les Kardashian pensaient sous l'emprise de sels de bain, Kim fait un demi tour spectaculaire sur la route et incite Kloe à parler avec la femme au comportement étrange. Coup classique de l'arroseur arrosé, Khloe finit par se rendre compte que la femme est simplement sourde et la petite plaisanterie devient soudainement très embarrassante.

4- Bataille à coups de sac à main

Lors la jeune Kim Kardashian achète enfin sa Bentley, ses sœurs se moquent d'elle. Un événement en entraînant un autre, les trois sœurs Kardashian finissent par se disputer sauvagement. Kim restera dans les annales pour avoir attaqué sa sœur Khloe à coup de sac de luxe.

5- Kim ment à Kendall et Kylie

Les jeunes Kendall et Kylie ont voulu prouver que leur grande sœur Kim était une menteuse pathologique. Après avoir confronté Kim en personne sur un trottoir (alors que Kim avait prétexté une maladie pour ne pas passer du temps avec les adolescentes), ces dernières prennent la mouche et brisent aux pieds de la grande sœur le vase de fleurs qu'elles comptaient lui offrir. On sent la scène montée de tout pièce, mais tout le monde aime voir du verre se briser de façon dramatique...

since #KUWTK is ending, let me bring back one of my favorite moments when kim lied to kendall and kylie so she wouldn't have to hang out with them 😭 pic.twitter.com/4JCoXnv1us — jam (@fcknjaaay) September 8, 2020

6- "T'es la moins intéressante à regarder !"

Les plus grandes disputes de l'émission sont probablement entre Kim et Kourtney. Après un problème très banal de calendrier, les deux sœurs ont fait ressortir leurs arguments les plus mesquins pour critiquer l'attitude de l'une ou de l'autre. Kim tire à balle réelle sur sa sœur lorsqu'elle l'accuse de ne pas savoir gérer une affaire et de ne pas être professionnelle comme d'autres membres de la famille.



7- La très violente dispute entre Kim et Kourtney

Sur le même modèle que la dispute précédente, Kim et Kourtney s'écharpent sur le sujet de l'éthique professionnelle de l'une et de l'autre. Quand la dispute dépasse soudainement le stade des mots. Kourtney griffe au sang Kim qui voit rouge et gifle très violemment sa sœur pour se venger. Kendall et Khloe sont impuissantes face au déferlement de rage.



8- Les larmes de Kim

Peu importe le moment où Kim Kardashian pleure, les caméras sont toujours là pour s'approcher au plus près de ses larmes. Souvent exagérées, ces petites crises amusent autant le reste de la famille que les téléspectateurs.

9- "C'est ce qu'elle mérite"

Toujours dans le cadre d'une grande dispute familiale, Kim Kardashian et sa mère ont eu un petit accrochage sur la question de l'usage immodéré des uns et des autres de leurs smartphones. À l'époque, ils étaient à clapet ou avec de très nombreuses touches. Kim Kardashian s'est vengée de sa mère en jetant le téléphone de celle-ci depuis une mezzanine de leur maison d'hiver. Une vengeance signée de cette déclaration machiavélique qui est rapidement devenu un mème culte sur les réseaux sociaux.



10 - "Est-ce que c'est un poulet ?"

Non c'est un porcelet. La réflexion de la jeune Jenner était tellement hallucinante et sans rapport avec la réalité, qu'elle a fait mourir de rire l'Amérique toute entière. Une viralité qui n'a fait que s'amplifier avec les réseaux sociaux.



11- "MENTEUR !"

Toujours une séquence qui doit sa gloire aux nombreux détournements sur Twitter, Instagram ou Tumblr. Le cri de rage (à moitié amusé) de Khloe au téléphone lorsqu'elle hurle à plusieurs reprises "Menteeeeeeeuuuuuur !" est entré dans les annales de l'émission. Cette fin de la saison 16 ne sera disponible que dans plusieurs années en France pour ceux qui ne découvrent le show sur Netflix qu'en ce moment. Seules les 4 premières saisons sont disponibles sur la plateforme de visionnage.