publié le 05/03/2019 à 18:21

Kylie Jenner est la plus jeune milliardaire du monde, selon le magazine Forbes. À seulement 21 ans, la cadette du clan Kardashian-Jenner, a bâti sa fortune avec sa ligne de cosmétiques Kylie Cosmetics. "Je ne m'attendais à rien de particulier. Je n'avais pas anticipé le futur. Mais la reconnaissance fait du bien. C'est une tape dans le dos agréable", a-t-elle expliqué dans les colonnes du magazine.



"J'ai ouvert quelques magasins, je me suis occupée de mes réseaux sociaux. J'ai fait ce que je fais d'habitude, et ça a marché" ajoute la jeune milliardaire. Alors qu'elle vendait son maquillage exclusivement en ligne et dans des boutiques éphémères, la femme d'affaires américaine a décidé il y a trois ans de commercialiser ses produits dans les 1.000 magasins Ulta Beauty.

Selon des estimations, Kylie Jenner aurait vendu pour 54,5 millions de dollars de cosmétiques à Ulta. Grâce à ce gros coup, le chiffre d'affaires de Kylie Cosmetics a augmenté de 9% en 2018 pour atteindre les 360 millions de dollars. Forbes estime qu'à l'heure actuelle, la société de Kylie Jenner vaut au moins 900 millions de dollars. Si on y ajoute ce qu'elle gagne en dehors de son entreprise, elle est la plus jeune milliardaire de l'histoire, devançant Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, qui avait 23 ans lorsqu'il a atteint cet objectif.

Un empire organisé et parfaitement maîtrisé

Kylie Cosmetics a été lancé en 2015. L'entreprise ne compte que sept employés à temps plein et cinq à temps partiel. La fabrication et le packaging des cosmétiques sont sous-traités à Seed Beauty, basée en Californie. Les ventes et l'exécution de la marque sont quant à elles gérées par le marchand en ligne Shopify.



La mère de Kylie Jenner, Kris, s'occupe des finances et des relations publiques. En échange, elle perçoit 10% des revenus de sa fille. Le marketing et la promotion des produits se font eux quasiment exclusivement sur les réseaux sociaux où la jeune milliardaire est extrêmement suivie. Rien que sur Instagram, elle compte 111 millions d'abonnés. Et elle peut toucher jusqu'à 1 million de dollars à chaque fois qu'elle accepte de sponsoriser une publication.



Lorsqu'elle avait annoncé le lancement de ses produits pour la première fois, les stocks avaient été écoulés via la vente en ligne en moins d'une minute. Forbes a ainsi surnommé la jeune femme, avec humour, "first selfie-made billionaire", un jeu de mots sur self-made billionaire (littéralement milliardaire qui ne doit sa réussite qu'à elle-même).