Fashion Week : les top models sont-elles encore des superstars ? 

Le sujet du jour. Du 2 au 7 mars, c'est la session mode à Paris, c'est l'occasion de se pencher sur la mode féminine. Naomi Campbell, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Eva Herzigova, Linda Evangelista, Carla Bruni… Dans les années 1980/1990 ces superstars ont fait briller les yeux du public.

Défilés, Une des magazines grand public… On a même inventé pour elle le terme de "super-modèle". La lignée de ces superstars a-t-elle suivi ? Les superstars aujourd'hui sont toujours "maîtresses de leur image", mais aujourd'hui l'aura se construit davantage sur les réseaux sociaux. En plus de savoir poser, elles doivent bien souvent être "populaires" et avoir beaucoup de followers.

Pourquoi on en parle ? La starification des mannequins a-t-elle vécu ? Quelle est la différence entre les models d'hier et d'aujourd'hui ? Y a-t-il encore des super models aujourd'hui ? Quels sont les nouvelles manières pour devenir une "superstar" ?





Analyse. "Ces femmes étaient incroyablement grandes, belles, vivantes, puis très inspirantes. Elles sont sorties du milieu de la mode, vers le grand public (…) Le modèle a complètement changé, aujourd'hui, on leur demande de savoir poser, mais aussi d'être populaires sur Instagram", affirme Alexandra Golovanoff, autrice de Le goût, le goût, le goût aux éditions Presse De La Cité (2023).



