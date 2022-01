301 millions d'abonnés. C'est le nombre d'abonnés sur Instagram de Kylie Jenner, la plus jeune des sœurs Kardashian.

Avec ce nouveau record, la jeune femme de 24 devient la femme la plus suivie sur le réseau social américain. Elle devance les chanteuses Ariana Grande et Selena Gomez qui comptent 289 millions de fans chacune. Un chiffre qui devrait encore grimper dans les mois à venir semaines avec l'arrivée de son deuxième enfant et de la série The Kardashians sur Disney+.

Mais Kylie Jenner ne devient pas la personne la plus suivie sur Instagram. La palme d'or revient au joueur Portugais de Manchester United, Cristiano Ronaldo avec plus de 390 millions d’abonnés.

Ce n'est pas la première fois que la femme du rappeur Travis Scott bat des records. En 2019, elle était devenue la plus jeune milliardaire au monde.