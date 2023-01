Kylie Jenner surprend à la Fashion Week avec une tête de lion géante

Kylie Jenner a une fois de plus attiré tous les regards. A l'occasion du défilé de la maison Schiaparelli, la star aux 204 millions d'abonnés sur Instagram est apparue vêtue d'une robe noire sur laquelle était accrochée une immense fausse tête de lion. Un look audacieux imaginé par le directeur artistique de la maison, l'Américain Daniel Roseberry.



Certains internautes ont pensé que c'était un clin d’œil à son signe astrologique mais c'est en réalité une référence pour son fils Aire dont le prénom dévoilé quelques heures plus tôt signifie lion en hébreu. "LA BELLE ET LA BÊTE. Merci Daniel Roseberry et Schiaparelli pour cette matinée si spéciale. Wow j'ai adoré porter cette création construite à la main avec des matériaux synthétiques. Magnifique", a-t-elle écrit dans une publication Instagram publiée ce lundi.

Doja Cat, est quant à elle, apparue toute de rouge scintillant vêtue, de la tête (crâne compris) aux pieds.

