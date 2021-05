Kate Middleton dévoile une photo de la princesse Charlotte pour ses 6 ans

Crédit : THE DUCHESS OF CAMBRIDGE / KENSINGTON PALACE / AFP

Le palais de Kensington dévoile une photo de la princesse Charlotte, souriante, prise par la duchesse de Cambridge à Norfolk dans l'est de l'Angleterre.

publié le 03/05/2021 à 04:03

La fille de Kate Middleton et du prince William a soufflé ses six bougies ce dimanche 2 mai. L'occasion pour la famille royale de dévoiler un joli cliché de la princesse Charlotte tout sourire sur les réseaux sociaux.

"On souhaite un très heureux sixième anniversaire à la princesse Charlotte aujourd'hui", a écrit la famille royale sur Twitter et Instagram, accompagné d'un cliché de la fillette pris par sa mère, Kate Middleton. La jeune princesse apparait en robe bleue fleurie alors que la famille était en week-end dans le Norfolk, dans l'est de l'Angleterre. Dans les commentaires, de nombreux internautes s'accordent à dire que la petite fille ressemble beaucoup à sa grand-mère, la reine Elizabeth.

À 6 ans, la petite princesse va pouvoir se voir sur les écrans puisqu'elle sera mise en scène dans une série animée bientôt diffusée sur la plateforme HBO Max. Cette nouvelle série humoristique se concentrera sur le prince George âgé de 7 ans, l’aîné de Kate Middleton et du prince William. Son personnage sera par ailleurs doublé par l'actrice britannique Sophie Turner, célèbre pour avoir incarné Sansa Stark dans Game Of Thrones.