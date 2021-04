L'anniversaire d'Elizabeth II se fera sans célébration particulière

publié le 21/04/2021 à 10:53

Ce mercredi 21 avril, c'est un anniversaire un peu triste pour la reine Elizabeth II, après le décès de son mari le Prince Philip le 9 avril dernier. Mais l’anniversaire de la reine d’Angleterre est un peu particulier : on distingue la vraie date, et la célébration officielle.

Elizabeth II est née le 21 avril 1926, mais on célèbre toujours son anniversaire le deuxième samedi de juin. C’est une vieille tradition mise en place pour les monarques nés en hiver, avec une météo peu propice aux célébrations en plein air.

Normalement, c’est donc en juin qu’a lieu un grand défilé militaire aérien suivi d’un coucou de la famille toute entière au balcon de Buckingham palace. Mais cette année encore, Covid oblige, la cérémonie a été annulée, avant donc le décès du prince Philip.

Aujourd'hui, il ne devrait donc rien se passer d'officiel pour célébrer l'anniversaire de la reine. Normalement, le Palais publie une photo d'elle le 21 avril, mais c’est annulé à cause de la période de deuil. Hors pandémie, les canons retentissent à midi à Londres et à Windsor, mais cette année, cela aussi ça a été annulé pour éviter les attroupements. Le groupe d’irréductibles supporters de la reine qui se retrouvent normalement chaque année avec un gâteau devant Buckingham Palace ou le château de Windsor, ne sera pas non plus au complet. Certains ont préféré se contenter d’envoyer des cartes de vœux à la reine : il faut quand même lui remonter le moral, disent-ils.

Pas de prince Harry pour son anniversaire

Elizabeth II devrait se contenter d'une promenade dans les jardins de Windsor avec ses deux nouveaux corgis, puis s’asseoir autour d’un déjeuner avec plusieurs membres de sa famille, toujours en extérieur, pour respecter les réglementations Covid qui interdisent les rassemblements en intérieur. Le prince Charles est déjà reparti au pays de Galles pour reprendre le travail. Mais d’autres membres de la famille royale devraient lui rendre visite.

On pensait également que le prince Harry, le plus Californien des British, resterait exprès pour fêter son anniversaire avec "Granny", "Mamie" comme il l’appelle. Mais certains tabloïds disent qu’il serait finalement rentré mardi pour retrouver son épouse Meghan, très enceinte.

Au sujet d'une éventuelle réconciliation entre Harry et le reste de la famille royale, rien ne semble réglé. Harry aurait eu une à trois heures de conversation avec son père et son frère, samedi 17 avril, après les funérailles. En revanche, il n’aurait vu aucun des deux séparément : ce serait à leur demande à eux. Charles et William se méfieraient tellement d’Harry et de ses confessions télévisuelles, qu’ils préfèreraient être toujours deux face à lui.