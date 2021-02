publié le 11/02/2021 à 20:31

La famille royale britannique s'agrandit. Mardi 9 février, après une annonce officielle émise par Buckingham Palace, la princesse Eugenie d'York a diffusé sur Instagram un premier cliché de son bébé, un garçon d'un peu plus de 3,6 kg, sans dévoiler son visage. Cette photo dévoile la petite main du nourrisson entourée de celles de ses parents. En guise de légende : trois petits coeurs bleus suivis de deux points d’exclamation.

Plus tôt, le palais royal avait annoncé que la petite-fille de la reine Elizabeth II et fille cadette du prince Andrew avait accouché mardi à 8h55 au Portland Hospital à Londres, aux côtés de son époux Jack Brooksbank. La grand-mère maternelle de la princesse Eugenie, Sarah Ferguson, ancienne membre de la famille royale, est pour l'heure restée silencieuse.

Le prince Charles, oncle de la jeune femme âgée de 30 ans, et son épouse Camilla ont salué le couple et cette belle nouvelle en postant une photo du couple le jour de leur mariage. "Félicitations à Son Altesse Royale la princesse Eugénie et à Jack Brooksbank pour la naissance de leur fils. Son Altesse Royale a accouché d'un fils en toute sécurité aujourd'hui, 9 février 2021, à 8h55 à l'hôpital de Portland", peut-on lire sur leur compte @clarencehouse.