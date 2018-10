Johnny Hallyday : Adeline Blondieau n'a pas réussi à vendre sa robe de mariée

publié le 21/10/2018 à 14:03

C'est une vente aux enchères particulière qui a eu lieu samedi 20 octobre à Drouot, et qui a été menée par la maison Coutau-Bégarie. En effet, parmi les 350 lots mis en vente, une centaine était des objets ayant un lien avec Johnny Hallyday. Au lendemain de la sortie de l'album posthume du chanteur, la curiosité des fans était forcément piquée par cet événement.



Et le défilé des "reliques" de "l'idole des jeunes" n'a pas déçu, avec notamment le lot 273, qui a établi le record du jour. Il s'agissait ainsi d'une veste du couturier Yves Saint Laurent portée par Johnny lors d'un concert en 1971 au Palais des Sports, adjugée 25.520 euros avec frais.

Parmi les "trésors" qui rappelaient l'ex-taulier de la chanson française, une trentaine de lots venait de la collection personnelle d'Adeline Blondieau, troisième épouse de Johnny Hallyday, qui voyait là un moyen pour elle de "tourner la page", avait-elle écrit en introduction du catalogue de la vente.

La robe d'Adeline a fait choux blanc

Elle a pour ce faire mis en vente la robe de son premier mariage avec Johnny en 1990, toute en dentelles et fleurs brodées, signée Nina Ricci. Mais le vêtement n'a finalement pas dépassé son prix de réserve de 11.000 euros hors frais. Et ce malgré une estimation entre 12 et 15.000 euros,

La robe de mariée que portait Adeline Blondieau lors de son mariage avec Johnny Hallyday le 9 juillet 1990 Crédit : Maison Coutau-Bégarie et Associés

D'autres objets ont eu plus de succès, comme un juke-box signé de la main du rockeur qui a particulièrement retenu l'attention de Lionel, un fan, "mais ça c'est simplement un rêve", explique-t-il. L'objet le plus insolite reste un mégot de Gitane fumé par Johnny Hallyday et qui s'est tout de même vendu à 319 euros avec frais.



Plusieurs lots ont été achetés par "l'entourage de Johnny Hallyday", dont le blouson porté par l'artiste sur la mythique photo de la bande de "Salut les Copains", adjugé à 9.500 euros sans frais, a indiqué à l'AFP Fabien Lecoeuvre, spécialiste de la chanson française et expert sur cette vente.



Pour Fabien Lecoeuvre, ces objets seront probablement destinés à un futur musée en hommage au rockeur décédé l'an dernier. Au total, l'après-midi de vente, qui présentait des lots d'objets en lien avec d'autres artistes, aura rapporté 315.338 euros, frais compris.